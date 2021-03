Le Superchicche in live action | trama e cast

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Qualche mese fa The CW ha annunciato che sta lavorando ad una seriebasata sul cartone animato Le. La serie animata creata da Craig McCracken, vede come protagoniste tre bambine dai superpoteri. Le, che in lingua originale è intitolata The Powerpuff Girls, ha debuttato in Italia nel 2000 su Cartoon Network e su Rai 2. Dal 2016 al 2019 è uscito un reboot della serie incentrato principalmente sulla vita quotidiana delle protagoniste piuttosto che sulla lotta contro il crimine. Nella nuova seriele tre bambine sono ormai ventenni che rimpiangono di aver passato l’infanzia combattendo contro il crimine. Lein“Zucchero, cannella ed ogni cosa bella” questi sono ...