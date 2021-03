La coppia quasi perfetta: il partner ideale è questione di genetica (Di mercoledì 10 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=yGgbNCkJqSM In quanti, a un certo punto della propria vita, hanno realizzato che flirtare non era più divertente e si sono dati da fare per cercare un compagno fisso? La coppia quasi perfetta, serie di Netflix britannica al debutto sulla piattaforma il 12 marzo, ipotizza che in un futuro molto prossimo un’analisi del dna restituisca il “match” perfetto: la propria, inequivocabile, anima gemella. L’argomento della ricerca scientifica del partner è piuttosto battuto dalla serialità recente – basti pensare alla francese Osmosis, all’americana Soulmates o all’episodio della britannica Black Mirror Hang the Dj – puntualmente basata sull’opinabile infallibilità di un sistema tecnologicamente all’avanguardia teoricamente affidabile ma destinato a rivelarsi fallace, perché la natura umana è più ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=yGgbNCkJqSM In quanti, a un certo punto della propria vita, hanno realizzato che flirtare non era più divertente e si sono dati da fare per cercare un compagno fisso? La, serie di Netflix britannica al debutto sulla piattaforma il 12 marzo, ipotizza che in un futuro molto prossimo un’analisi del dna restituisca il “match” perfetto: la propria, inequivocabile, anima gemella. L’argomento della ricerca scientifica delè piuttosto battuto dalla serialità recente – basti pensare alla francese Osmosis, all’americana Soulmates o all’episodio della britannica Black Mirror Hang the Dj – puntualmente basata sull’opinabile infallibilità di un sistema tecnologicamente all’avanguardia teoricamente affidabile ma destinato a rivelarsi fallace, perché la natura umana è più ...

