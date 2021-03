Juventus, delusione da Champions: i bianconeri si fermano agli ottavi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Finisce così il percorso della Juventus in Champions League, con una sconfitta contro il Porto per un risultato complessivo di 4-4. I bianconeri, in undici contro dieci, per via di un’espulsione di Taremi del Porto al 54esimo minuto, non sono riusciti nell’impresa. Ed è arrivata così dunque l’eliminazione agli ottavi di finale del campionato europeo, a seguito di due match disputati contro il club portoghese che ha visto in entrambe le occasioni la Juventus uscirne sconfitta dal campo. La gara di andata infatti, è terminata per un risultato di 2-1, su gol di Terami e Marega per il Porto, e di Chiesa all’82esimo della ripresa per la Juventus. Juventus, ora Pirlo rischia grosso: Zidane sarà il sostituto? Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Finisce così il percorso dellainLeague, con una sconfitta contro il Porto per un risultato complessivo di 4-4. I, in undici contro dieci, per via di un’espulsione di Taremi del Porto al 54esimo minuto, non sono riusciti nell’impresa. Ed è arrivata così dunque l’eliminazionedi finale del campionato europeo, a seguito di due match disputati contro il club portoghese che ha visto in entrambe le occasioni lauscirne sconfitta dal campo. La gara di andata infatti, è terminata per un risultato di 2-1, su gol di Terami e Marega per il Porto, e di Chiesa all’82esimo della ripresa per la, ora Pirlo rischia grosso: Zidane sarà il sostituto? Calciomercato, ...

