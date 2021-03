Italia chiusa nei fine settimana, nuovi divieti anche in zona gialla. Oggi la modifica del Dpcm (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – No al lockdown nazionale generalizzato sì a quello nei fine settimana, come sotto Natale, nuovi divieti e nuove chiusure: Oggi il Dpcm sarà modificato sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. Un nuovo giro di vite, dunque, scatterà probabilmente già il prossimo fine settimana, a prescindere dal colore delle regioni. I nuovi divieti infatti saranno imposti anche nelle zone gialle. A giustificare la stretta sarebbero le varianti del coronavirus e la curva dei contagi che si sta alzando nuovamente. Nonché il numero dei ricoveri in terapia intensiva, appena sopra la soglia di sicurezza del 30%. Il Cts chiede lockdown nei fine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – No al lockdown nazionale generalizzato sì a quello nei, come sotto Natale,e nuove chiusure:ilsaràto sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. Un nuovo giro di vite, dunque, scatterà probabilmente già il prossimo, a prescindere dal colore delle regioni. Iinfatti saranno impostinelle zone gialle. A giustificare la stretta sarebbero le varianti del coronavirus e la curva dei contagi che si sta alzando nuovamente. Nonché il numero dei ricoveri in terapia intensiva, appena sopra la soglia di sicurezza del 30%. Il Cts chiede lockdown nei...

