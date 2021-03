Isola dei Famosi: confessione intima di Gilles Rocca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gilles Rocca è uno dei più sensuali naufraghi de L’Isola dei Famosi. Il vincitore dell’ ultima edizione di Ballando con le Stelle è pronto per il reality condotto da Ilary Blasi, ma prima ha fatto una confessione spiazzante. Si sente fortunato per questa partecipazione e su Instagram ha postato delle considerazioni importanti. Il bellissimo concorrente e vincitore di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca è pronto a partire Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021)è uno dei più sensuali naufraghi de L’dei. Il vincitore dell’ ultima edizione di Ballando con le Stelle è pronto per il reality condotto da Ilary Blasi, ma prima ha fatto unaspiazzante. Si sente fortunato per questa partecipazione e su Instagram ha postato delle considerazioni importanti. Il bellissimo concorrente e vincitore di Ballando con le Stelle,è pronto a partire Articolo completo: dal blog SoloDonna

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - cusano_claudia : @robsalnitro Nomade (negli ultimi 28 anni ho vissuto in 6 Paesi diversi); ma ora ho deviso di restare dove sono (in… - _Ctrl_alt_canc : Signori, non prendete impegni per i prossimi mesi. A giorni inizierà ??'L'isola dei famosi'??... ?? -