Il bagno di casa è stato il nostro rifugio dallo stress del lockdown (Di mercoledì 10 marzo 2021) Durante i mesi di lockdown siamo stati costretti a passare 24 ore su 24 con gli altri membri della famiglia. Solo un luogo ci è rimasto per sfuggire, almeno per qualche prezioso minuto, allo stress ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Durante i mesi disiamo stati costretti a passare 24 ore su 24 con gli altri membri della famiglia. Solo un luogo ci è rimasto per sfuggire, almeno per qualche prezioso minuto, allo...

Ultime Notizie dalla rete : bagno casa Il bagno di casa è stato il nostro rifugio dallo stress del lockdown Il 68% degli intervistati ha riconosciuto un ruolo fondamentale al bagno, appiglio di sanità mentale, che ha contribuito in modo significativo a migliorare l'umore in questo periodo . Quasi la metà ...

Spina, bagno disabili alla Casa della Salute Sono stati completati i lavori di realizzazione di un bagno per disabili presso il distaccamento di Spina della Casa della Salute di Marsciano . Si tratta di un'opera realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e ...

Porto Sant’Elpidio, aumentano i casi: c’è un nuovo positivo SERIE D - Peggiora la situazione all'interno del gruppo squadra Piove sul bagnato in casa Porto Sant'Elpidio. Il Covid non lascia in pace il gruppo squadra tanto che salgono a sei i tesserati positivi ...

