Giulia Battistini | chi è l’attrice che interpreta Miria Malanima

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 10 marzo 2021), sorella della cantante italiana Nadia, nel film-biografia “La bambina che non voleva cantare”.è un’attrice italiana nata a Lucca (in Toscana) il 23 maggio 1994. Nel 2017 la giovane ha iniziato a studiare doppiaggio seguendo un corso a cura di Alessandro Bertolucci (conosciuto per aver recitato in “Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com