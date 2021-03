Gf Vip 5 | Tommaso Zorzi confessa cosa ha pensato quando ha scoperto chi fosse il concorrente che doveva entrare nella Casa “per lui”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono già passate alcune settimane dalla finale del Gf Vip 5 segnata dalla vittoria di. Ma i riflettori sono ancora tutti puntati su di lui. A tenere alta l’attenzione sull’acclamato vincitore c’è anche una lunga intervista uscita oggi sul settimanale Chi. Intervista realizzata da una persona che conosce molto bene, ossia il giornalista Gabriele Parpiglia. A lui l’influencer milanese si è raccontato a tutto tondo, condividendo le sue emozioni post reality e svelando i suoi sogni e progetti per il futuro. La chiacchierata parte però proprio dall’esperienza del Gf Vip e dai suoi rapporti con gli ex compagni di avventura, di cui aveva parlato anche nell’ormai famosa intervista a Verissimo: Il mio rapporto fuori dallacontinua con Francesco Oppini, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, e Enock ...

Parole che sembrano essere un chiaro riferimento anche al rapporto nato al Gfcone Stefania . Leggi anche Gaia Zorzi nel cast del Gf6? Parla il fratelloMaria Teresa ha poi ...Da una parte 'Grande Fratello', on air con l'ultimo mese di trasmissione della versione, arrisa in avvio di marzo aZorzi davanti a Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. La durata del ...Tommaso Zorzi non è fra i giudici che presiederanno il panel di “Amici”. Si vocifera di una sua collaborazione con Maria De Filippi dal giorno in cui è uscito vittorioso dal “Grande Fratello Vip” ma, ...Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avuto modo di recuperare tre rapporti molto importanti per lui ...