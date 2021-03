Francesco Totti, gli auguri speciali alla piccola di casa per il suo compleanno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli auguri di compleanno a Isabel da parte di papà Francesco Totti Francesco Totti al suo risveglio ha fatto una dolcissima dedica alla figlia, la piccola di casa, Isabel, che oggi compie cinque anni. Con una foto che la ritrae e la frase di auguri: “Cinque anni d’amore, ti amo” corredata da cinque cuoricini. Agli auguri di papà, subito dopo, si aggiungono quelli di mamma Ilary: “Ti starò per sempre accanto -scrive la Blasi sul suo profilo Instagram – auguri Isabel ti amiamo tanto. Cinque anni di te e con te”. Ma gli auguri arrivano copiosi per la piccola, che ha due fratelli di 15 e 14 anni, Cristian e Chanel, che somigliano all’ex capitano della ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Glidia Isabel da parte di papàal suo risveglio ha fatto una dolcissima dedicafiglia, ladi, Isabel, che oggi compie cinque anni. Con una foto che la ritrae e la frase di: “Cinque anni d’amore, ti amo” corredata da cinque cuoricini. Aglidi papà, subito dopo, si aggiungono quelli di mamma Ilary: “Ti starò per sempre accanto -scrive la Blasi sul suo profilo Instagram –Isabel ti amiamo tanto. Cinque anni di te e con te”. Ma gliarrivano copiosi per la, che ha due fratelli di 15 e 14 anni, Cristian e Chanel, che somigliano all’ex capitano della ...

Advertising

b_nadia_ : Sono in lacrime per le stories di Francesco Totti per il compleanno della sua bimba????? - phanormus : @LDeSantis2 @Teleradiostereo @ValentinaCatoni @_Cotu Le esultanze del Nostro Grande Capitano Francesco Totti sono i… - comparealfio : @F4Fake2 e, almeno a giudicare dalle anticipazioni e dai trailer, di calcio in quella su Totti credo ce ne sia poco… - SimoneCosimi : Non avevo ancora visto il trailer di “Speravo de mori’ prima” ma Pietro Castellitto e Greta Scarano nei panni di Fr… - PRosati1974 : RT @VanityFairIt: Recitare è l’arte di famiglia per Gianmarco Tognazzi, che vedremo nel ruolo di Luciano Spalletti nella serie tv sugli ult… -