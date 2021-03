Fiction su Nada, la protagonista è Tecla Insolia che canta alle donne di “svegliare la coscienza per non farsi umiliare” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Pink is the new black. Ovvero la delicatezza e la timidezza possono essere anche forti e potenti”. Quando Tecla Insolia ha partecipato prima a Sanremo Young ’19 poi tra le Nuove Proposte ’20, arrivando seconda, aveva appena 16 anni. Radici sicule, nascita a Varese, poi infanzia e adolescenza a Piombino, Tecla ha bruciato le tappe del canto, modello Lucio Dalla, già a 5 anni a solfeggiare e a 10 a registrare le prime partecipazioni a concorsi nazionali. Un viso dolce, senza troppi fronzoli di trucco, tra le performance de L’amore si odia, Vorrei incontrarti tra cent’anni e il suo brano 8 marzo a Sanremo Young nel 2019 e poi tra le Nuove Proposte all’Ariston nel 2020 la Insolia ha fatto ascoltare doti canore interessanti, una voce pulita a suo agio nel parlato come nell’accendere all’improvviso gli acuti, insomma un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Pink is the new black. Ovvero la delicatezza e la timidezza possono essere anche forti e potenti”. Quandoha partecipato prima a Sanremo Young ’19 poi tra le Nuove Proposte ’20, arrivando seconda, aveva appena 16 anni. Radici sicule, nascita a Varese, poi infanzia e adolescenza a Piombino,ha bruciato le tappe del canto, modello Lucio Dalla, già a 5 anni a solfeggiare e a 10 a registrare le prime partecipazioni a concorsi nazionali. Un viso dolce, senza troppi fronzoli di trucco, tra le performance de L’amore si odia, Vorrei incontrarti tra cent’anni e il suo brano 8 marzo a Sanremo Young nel 2019 e poi tra le Nuove Proposte all’Ariston nel 2020 laha fatto ascoltare doti canore interessanti, una voce pulita a suo agio nel parlato come nell’accendere all’improvviso gli acuti, insomma un ...

