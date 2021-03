Daydreamer | anticipazioni | Can dà un passaggio a Sanem | ma lei scende dall’auto urlando e lui la tira a sé

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Melahat racconta a Mevkibe e Nihat che Can ha fatto la proposta di matrimonio ae “fiuta” un altro pettegolezzo Mevkibe arriva in negozio da Nihat tutta contenta con un corredino in previsione della nascita del bambino che pensa aspettino Leyla ed Emre. Melahat li vede e nascondono tutto, per evitare che spettegoli! La parrucchiera dice loro di aver sentito che Can ha rifatto la proposta di matrimonio a, si allarmano perché Nihat gli aveva detto di stare lontano dalla figlia e se ne vanno di corsa a cercare di capire come stiano veramente le cose. Intanto Melahat rimane sola al negozio, vede il corredino ed pronta a diramare il nuovo gossip! Huma se la prende con Yigit perché ha fatto la proposta di matrimonio aYigit si trova a casa di Huma e le racconta di aver chiesto adi sposarlo, ...

