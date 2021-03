Covid: Mazzeo, 'Sui vaccini la Toscana sta agendo bene in questa fase delicata' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - ”Siamo di fronte alla più grande vaccinazione della storia dell'umanità e sono orgoglioso di come la Toscana sta agendo in questa fase così delicata”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. “Siamo una delle Regioni italiane più virtuose nella somministrazione delle dosi rispetto al numero delle dosi ricevute – ha sottolineato – e da oggi, finalmente, anche coloro i quali sono nati tra gli anni 1941-1944, possono avere la possibilità di accedere alla vaccinazione nei prossimi giorni”. Il presidente Mazzeo ha ringraziato la Giunta e l'assessorato alla sanità per “il lavoro enorme” che si sta facendo. “A volte – ha aggiunto – ci sono anche piccoli inconvenienti, come quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - ”Siamo di fronte alla più grande vaccinazione della storia dell'umanità e sono orgoglioso di come lastaincosì”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della, Antonio. “Siamo una delle Regioni italiane più virtuose nella somministrazione delle dosi rispetto al numero delle dosi ricevute – ha sottolineato – e da oggi, finalmente, anche coloro i quali sono nati tra gli anni 1941-1944, possono avere la possibilità di accedere alla vaccinazione nei prossimi giorni”. Il presidenteha ringraziato la Giunta e l'assessorato alla sanità per “il lavoro enorme” che si sta facendo. “A volte – ha aggiunto – ci sono anche piccoli inconvenienti, come quelli ...

