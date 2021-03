"Così certi magistrati hanno distrutto la vita di mio padre..." (Di mercoledì 10 marzo 2021) Claudio Rinaldi La storia di Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, che ha visto arrestare ingiustamente il padre per una falsa trascrizione di un'intercettazione ambientale Un’intercettazione trascritta male, a causa di un “miraggio acustico” di cui sarebbero stati vittima gli inquirenti, basta per rovinare la vita di una persona e di una famiglia intera. È l’incredibile storia che Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della commissione Giustizia, ha raccontato a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro. L’onorevole nel 2005 ha 19 anni, vive una vita tranquilla. Fino a quando, in una notte di maggio, gli uomini della Dia (la direzione investigativa antimafia) irrompono dentro casa per arrestare il padre. “Io e mia madre - racconta la deputata - pensavamo che si ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Claudio Rinaldi La storia di Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, che ha visto arrestare ingiustamente ilper una falsa trascrizione di un'intercettazione ambientale Un’intercettazione trascritta male, a causa di un “miraggio acustico” di cui sarebbero stati vittima gli inquirenti, basta per rovinare ladi una persona e di una famiglia intera. È l’incredibile storia che Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della commissione Giustizia, ha raccontato a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro. L’onorevole nel 2005 ha 19 anni, vive unatranquilla. Fino a quando, in una notte di maggio, gli uomini della Dia (la direzione investigativa antimafia) irrompono dentro casa per arrestare il. “Io e mia madre - racconta la deputata - pensavamo che si ...

Advertising

_8808540179111 : @gaiatortora @roccocasalino Così parlò Casalino. Certi personaggi non accettano di finire nel dimenticatoio quindi… - Barbara44088937 : RT @odioilcaffella1: @GiuliaSalemi93 Ma sei sicura di avere quasi trent'anni? Te lo dico con il cuore, è meglio tacere in questi casi perch… - alwaysinmbd : @butdaddyiloveme Questa foto mi fa sempre un certi effetto, sono così cute e piccoli - canthidemylove : In più si mettono anche i giocatori che hanno una buona parte di colpe perchè certi errori manco i pulcini li fanno… - IndomitusVirtus : RT @LAURADEPS: @Ricochet6It più facile scappare invece di affrontare certi mostruosità.. e allora vuol dire accettare che le cose vadano co… -

Ultime Notizie dalla rete : Così certi Miguel Indurain e il giorno in cui il campione capisce che è arrivata la fine Perché certi fuoriclasse devono ringraziare soprattutto la natura per i doni ricevuti: il cuore di ... Anche così si spiega un fenomeno. Ma arriva comunque il giorno in cui l'esercito svanisce nel nulla,...

Va di moda cucinare lento Quindi certi cibi " in particolar modo la carne " sono buoni solo se cotti così lentamente e le ragioni chimico fisiche sono incontestabilmente oggettive. Questa pentola ha un corpo in ceramica ...

Alfredo Gullotti: «Il Museo dei Carretti Siciliani che ho costruito in casa mia» Buone Notizie Perchéfuoriclasse devono ringraziare soprattutto la natura per i doni ricevuti: il cuore di ... Anchesi spiega un fenomeno. Ma arriva comunque il giorno in cui l'esercito svanisce nel nulla,...Quindicibi " in particolar modo la carne " sono buoni solo se cottilentamente e le ragioni chimico fisiche sono incontestabilmente oggettive. Questa pentola ha un corpo in ceramica ...