ATP 250 Santiago del Cile 2021 | Federico Coria elimina Gianluca Mager Delbonis agli ottavi

Si sono da poco conclusi i match del primo turno dell'ATP 250 di Santiago del Cile. eliminato dopo oltre tre ore di battaglia l'azzurro Gianluca Mager eliminato dall'argentino Federico Coria che si è imposto 4-6 7-6(4) 7-6(4). Partita giocata alla pari nella quale sono stati i dettagli a fare la differenze. Il tennista sudamericano è stato bravo a far girare a suo vantaggio i momenti decisivi del match, in particolare nel tie-break. Bene anche l'altro argentino Federico Delbonis che ha avuto bisogno di tre set per piegare 6-4 6(5)-7 6-4 lo spagnolo Jaume Munar in una sfida ad alta intensità durata quasi tre ore. Il tennista di casa Alejandro Tabilo, proveniente dalle qualificazioni, ha ...

