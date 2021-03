America's Cup, Luna Rossa: “Noi italiani abbiamo una marcia in più” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiude con una parità la prima giornata del Match finale della 36^Americas’ Cup presented by Prada. Le emozioni del team di Luna Rossa nelle parole del randista Pietro Sibello e del grinder Nicholas... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiude con una parità la prima giornata del Match finale della 36^s’ Cup presented by Prada. Le emozioni del team dinelle parole del randista Pietro Sibello e del grinder Nicholas...

