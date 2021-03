America’s Cup, James Spithill: “Il gruppo ha dato un segnale di forza reagendo alla sconfitta” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa ha limitato i danni nella prima giornata della Coppa America di vela. Ad Auckland il punteggio è di 1-1 dopo aver perso la prima regata contro Emirates Team New Zealand ed aver vinto la seconda per appena 7 secondi. Secondo James Spithill, co-timoniere del Team Prada Pirelli, la squadra ha saputo sfoderare una capacità di reazione rimarchevole: “Penso che per gli spettatori sia stato uno spettacolo molto divertente da vedere. Sono state due belle regate. Nella prima eravamo vicini, ma non è stata inflitta la penalità ai neozelandesi: dovrei analizzare le immagini per giudicare. Di sicuro da quel momento solo un errore di Peter Burling ci avrebbe consentito di vincere. E’ molto importante la capacità di riprenderci che abbiamo dimostrato dopo la prima sconfitta. E’ stato un segnale di forza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa ha limitato i danni nella prima giornata della Coppa America di vela. Ad Auckland il punteggio è di 1-1 dopo aver perso la prima regata contro Emirates Team New Zealand ed aver vinto la seconda per appena 7 secondi. Secondo, co-timoniere del Team Prada Pirelli, la squadra ha saputo sfoderare una capacità di reazione rimarchevole: “Penso che per gli spettatori sia stato uno spettacolo molto divertente da vedere. Sono state due belle regate. Nella prima eravamo vicini, ma non è stata inflitta la penalità ai neozelandesi: dovrei analizzare le immagini per giudicare. Di sicuro da quel momento solo un errore di Peter Burling ci avrebbe consentito di vincere. E’ molto importante la capacità di riprenderci che abbiamo dimostrato dopo la prima. E’ stato undi...

