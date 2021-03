America’s Cup | James Spithill | “Ci siamo rialzati bene | è stata una lotta di virate Non vedo l’ora di venerdì”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa pareggia subito i conti nella baia di Auckland. Dopo aver perso gara-1 abbastanza nettamente, l’equipaggio italiano sconfigge Team New Zealand nella seconda regata di giornata e tiene apertissimo il match race che assegna laCup: 1-1 nel Golfo di Hauraki, servono sette vittorie per mettere le mani sul trofeo sportivo più antico al mondo e Team Prada Pirelli è pienamente incon i Kiwi. I padroni di casa erano i chiari favoriti della vigilia, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno dimostrato di poter tenere botta e di avere le capacità per sognare in grande., timoniere insieme a Francesco Bruni, ha analizzato la prova subito dopo aver tagliato il traguardo con sette secondi di vantaggio nei confronti degli avversari: “Èuna bella regata, una ...