After Earth: ecco com'era l'idea alla base del film (Di mercoledì 10 marzo 2021) Smith trovò l'ispirazione per After Earth guardando un programma televisivo e decise di sviluppare il copione partendo da una semplice idea di base. A quanto pare l'idea alla base di After Earth, originariamente, era piuttosto semplice: un padre e un figlio decidono di passare del tempo assieme e si concedono una vacanza in campeggio. A causa di un incidente l'autovettura si guasta e il figlio si fa strada attraverso la foresta per cercare qualcuno che aiuti lui e suo padre. Rendendosi conto che l'idea aveva un potenziale immenso Will Smith, il produttore della pellicola, e lo sceneggiatore Gary Whitta decisero di adattare il concetto di sopravvivenza che giaceva alla base del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Smith trovò l'ispirazione perguardando un programma televisivo e decise di sviluppare il copione partendo da una semplicedi. A quanto pare l'di, originariamente, era piuttosto semplice: un padre e un figlio decidono di passare del tempo assieme e si concedono una vacanza in campeggio. A causa di un incidente l'autovettura si guasta e il figlio si fa strada attraverso la foresta per cercare qualcuno che aiuti lui e suo padre. Rendendosi conto che l'aveva un potenziale immenso Will Smith, il produttore della pellicola, e lo sceneggiatore Gary Whitta decisero di adattare il concetto di sopravvivenza che giacevadel ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? After Earth: ecco com'era l'idea alla base del film - RaiperilSociale : Per #ObiettivoMondo oggi, su @RaiQuattro il punto 15 dell’Agenda 2030: ??Vita sulla Terra. - Alle 21.20 il film 'A… - RaiQuattro : Stsera su #Rai4 inizia il ciclo #ObiettivoMondo, anche in diretta web ? - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:19) After Earth - Dopo la fine del mondo (Film) #StaseraInTV 10/03/2021 #PrimaSerata #afterearth-dopolafinedelmondo @RaiQuattro - fupicco : RT @Raiofficialnews: “Il nostro futuro sembra segnato, ma possiamo ancora cambiarlo.” Una serie di film e doc in prima visione ispirati all… -

Ultime Notizie dalla rete : After Earth Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 10 Marzo 2021 Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 10 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La bambina che non voleva cantare, Quo Vado?, I Mercenari 3, After Earth - Dopo la fine del mondo, Suburra, Il diario dell'amore, Cose dell'altro mondo, Superman Returns, Shakespeare in Love, L'uomo della pioggia, Ottilie von Faber - Castell - Una donna ...

'Quo Vado?' su Canale 5. I film in tv mercoledì 10 marzo La bambina che non voleva cantare - 21:25 Rai 1 Balto e Togo - La leggenda - 21:15 Sky Cinema Shakespeare in Love - 21:00 Iris I Mercenari 3 - 21:20 Italia 1 After Earth - Dopo la fine del mondo - 21:...

After Earth: trama, cast e sequel del film con Will Smith Cinefilos.it After Earth: trama, cast e sequel del film con Will Smith Un approfondimento sul film After Eart, interpretato da Will Smith, con curiosità sulla trama, il cast di attori e i sequel cancellati.

After Earth: ecco com'era l'idea alla base del film Smith trovò l'ispirazione per After Earth guardando un programma televisivo e decise di sviluppare il copione partendo da una semplice idea di base. A quanto pare l'idea alla base di After Earth, orig ...

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 10 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La bambina che non voleva cantare, Quo Vado?, I Mercenari 3,- Dopo la fine del mondo, Suburra, Il diario dell'amore, Cose dell'altro mondo, Superman Returns, Shakespeare in Love, L'uomo della pioggia, Ottilie von Faber - Castell - Una donna ...La bambina che non voleva cantare - 21:25 Rai 1 Balto e Togo - La leggenda - 21:15 Sky Cinema Shakespeare in Love - 21:00 Iris I Mercenari 3 - 21:20 Italia 1- Dopo la fine del mondo - 21:...Un approfondimento sul film After Eart, interpretato da Will Smith, con curiosità sulla trama, il cast di attori e i sequel cancellati.Smith trovò l'ispirazione per After Earth guardando un programma televisivo e decise di sviluppare il copione partendo da una semplice idea di base. A quanto pare l'idea alla base di After Earth, orig ...