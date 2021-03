Yolanthe Cabau protagonista di una commedia romantica che andrà in onda su Netflix (Di martedì 9 marzo 2021) Just Say Yes è una commedia romantica che era destinata al grande schermo, ma - anche per la questione coronavirus - non sarà proiettata nei film. andrà in onda su Netflix a partite dal due aprile.La protagonista di questo film è una vecchia conoscenza del mondo del calcio, la bellissima ex moglie di Wesley Snejder, Yolanthe Cabau. Interpreterà Lotte una donna che aveva già pronto tutto per il giorno del suo matrimonio che verrà annullato all'ultimo minuto dal futuro sposo. I due lavorano nella stessa azienda quindi lei deciderà di trasferirsi a casa della sorella. Una ragazza egocentrica che annuncia il matrimonio imminente con il capo di Lotte. Netflix ha lanciato oggi il trailer del film.embedcontent src="instagram" ... Leggi su golssip (Di martedì 9 marzo 2021) Just Say Yes è unache era destinata al grande schermo, ma - anche per la questione coronavirus - non sarà proiettata nei film.insua partite dal due aprile.Ladi questo film è una vecchia conoscenza del mondo del calcio, la bellissima ex moglie di Wesley Snejder,. Interpreterà Lotte una donna che aveva già pronto tutto per il giorno del suo matrimonio che verrà annullato all'ultimo minuto dal futuro sposo. I due lavorano nella stessa azienda quindi lei deciderà di trasferirsi a casa della sorella. Una ragazza egocentrica che annuncia il matrimonio imminente con il capo di Lotte.ha lanciato oggi il trailer del film.embedcontent src="instagram" ...

