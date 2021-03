UOMINI E DONNE oggi, 9 marzo: Riccardo e Roberta, addio al programma! (Di martedì 9 marzo 2021) oggi (9 marzo) è andata in onda una nuova puntata di UOMINI e DONNE, che ha avuto a che fare con la registrazione del 24 febbraio. Si inizia dalla tronista Samantha, la quale, come accaduto nelle precedenti puntate, vorrebbe delle maggiori dimostrazioni di interesse da parte del suo corteggiatore Roberto. Quest’ultimo però dice che non riesce a scriverle messaggi, perché vorrebbe parlarle di persona. Tutte le risposte che il ragazzo dà non convincono la diretta interessata e per questo Samantha decide di mettere per un po’ il corteggiatore in stand by, volendosi dare del tempo per capire se eliminarlo o meno. Il ragazzo prova a spiegare alla tronista che, se è lì e quindi sta perdendo ore lavorative per lui importanti, significa che di base ha dell’interesse nei suoi riguardi. Ad un certo punto, la conduttrice Maria ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 marzo 2021)(9) è andata in onda una nuova puntata di, che ha avuto a che fare con la registrazione del 24 febbraio. Si inizia dalla tronista Samantha, la quale, come accaduto nelle precedenti puntate, vorrebbe delle maggiori dimostrazioni di interesse da parte del suo corteggiatore Roberto. Quest’ultimo però dice che non riesce a scriverle messaggi, perché vorrebbe parlarle di persona. Tutte le risposte che il ragazzo dà non convincono la diretta interessata e per questo Samantha decide di mettere per un po’ il corteggiatore in stand by, volendosi dare del tempo per capire se eliminarlo o meno. Il ragazzo prova a spiegare alla tronista che, se è lì e quindi sta perdendo ore lavorative per lui importanti, significa che di base ha dell’interesse nei suoi riguardi. Ad un certo punto, la conduttrice Maria ...

