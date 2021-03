Traffico Roma del 09-03-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione coda per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina interna si rallenta tra Settebagni e Tiburtina e tra Prenestina e Ardeatina atrafficate le vie case Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi via Salaria tra Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe difficoltà di circolazione sulla tangenziale est Da dove vengono attuate chiusura in momentanea per la rimozione di un incidente all’interno della galleria nuova circonvallazione interna in prossimità dell’uscita Monti Tiburtini verso San Giovanni con ripercussioni per ila partire da Corso di Francia code a tratti sulle percorso Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro si rallenta anche sullaFiumicino da Parco dei Medici a via della Magliana ...