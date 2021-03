Tommaso Zorzi parla di Damiano dei Maneskin e Ibrahimovic e svela chi preferisce (Di martedì 9 marzo 2021) Tommaso Zorzi ospite di Casa Chi, ha parlato di Francesco Oppini, svelando di essere un “sottone”. Il vincitore del Grande Fratello Vip, ha poi commentato il mancato ingresso del concorrente gay nonostante le “promesse” di Alfonso Signorini. Tommaso Zorzi parla di Damiano dei Maneskin e Ibrahimovic Sono un sottone di storie impossibili. Il mancato ingresso del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 9 marzo 2021)ospite di Casa Chi, hato di Francesco Oppini,ndo di essere un “sottone”. Il vincitore del Grande Fratello Vip, ha poi commentato il mancato ingresso del concorrente gay nonostante le “promesse” di Alfonso Signorini.dideiSono un sottone di storie impossibili. Il mancato ingresso del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

