Stella Creasy | la laburista che sta lottando per i diritti della maternità

(Di martedì 9 marzo 2021)è protagonista di una battaglia di genere all’interno del parlamento inglese. Lapretende che le venga riconosciuto il diritto di avere un figlio, senza dover rinunciare al proprio ruolo politico. La nuova normativa adottata dal governo inglese non è applicabile a tutti, solo l’esecutivo ne può trarre i benefici.-Photo credits: web“Avere un figlio non è un benefit, è un diritto fondamentale”, ha affermatoin una recente intervista al Guardian. Una parlamentare inglese che, al nono mese di gravidanza, sta combattendo affinché le vengano riconosciuti i suoi, di donna e di mamma. Vuole che il governo britannico garantisca laalle donne senza che siano costrette a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stella Creasy

DiLei

Si sta battendo duramente contro il governo britannico per garantire maternità alle donne che fanno parte del Parlamento inglese : ecco chi è, politica del partito laburista.: chi è?è una deputata del Parlamento inglese , di cui fa parte da più di 10 anni. Oltre a essere una politica è anche una ...LONDRA. È nata una. Anzi, la battaglia di, e cioè. La parlamentare laburista di Walthamstow, periferia nord di Londra, non ci sta, sfida il potere e le convenzioni. E da donna incinta al nono mese pretende lo stesso trattamento di ...Chi è Stella Creasy, la parlamentare britannica che sta lottando per il suo diritto alla maternità e al lavoro.