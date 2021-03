Scuole Veneto, Dad al 100% dalla seconda media in poi nei distretti sanitari con contagi sopra i 250 casi. ORDINANZA (Di martedì 9 marzo 2021) Il governatore del Veneto, Luca Zaia ha firmato l'ORDINANZA con le misure per il contenimento del contagio nelle zone del Veneto con incidenza superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Il governatore del, Luca Zaia ha firmato l'con le misure per il contenimento delo nelle zone delcon incidenza superiore ai 250ogni 100.000 abitanti. L'articolo .

