Salvini contro il lockdown: La data per le riaperture (Di martedì 9 marzo 2021) Alessandro Nunziati Dopo la riunione con i tecnici del Cts, convocata questa mattina dalla Cabina di regia, è emersa la concreta possibilità di un inasprimento delle misure contenute nel Dpcm in vigore da appena qualche giorno. Tra le richieste del Cts, c'è quella di ridurre gli spostamenti, imporre chiusure nei weekend anche in zona gialla e potenziare il più possibile la campagna vaccinale. Il leader della Lega Matteo Salvini si è inserito nel dibattito sull'ipotesi di istituire nuovi stop per le attività commerciali, esprimendo il suo punto di vista in un'intervista su Facebook con la giornalista Annalisa Chirico. La data chiave per le riaperture secondo Salvini Per Salvini, un lockdown nazionale sarebbe "punitivo", mentre sono auspicabili delle restrizioni localizzate "dove ...

