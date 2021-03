Regina Elisabetta, bufera a Buckingham Palace: in arrivo drastica decisione (Di martedì 9 marzo 2021) bufera a Buckingham Palace: a breve potrebbe arrivare un’importante decisione dalla Regina Elisabetta A seguito della clamorosa intervista dei duchi del Sussex, Harry e Meghan, ad Oprah Winfrey, si è scatenato il putiferio intorno alla casa reale. Ad inveire contro i due è stata la commentatrice Clare Forges sul Times che ha sentenziato: “Hanno voluto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 marzo 2021): a breve potrebbe arrivare un’importantedallaA seguito della clamorosa intervista dei duchi del Sussex, Harry e Meghan, ad Oprah Winfrey, si è scatenato il putiferio intorno alla casa reale. Ad inveire contro i due è stata la commentatrice Clare Forges sul Times che ha sentenziato: “Hanno voluto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Italia : Johnson su Megxit: 'Ho sempre avuto la più alta ammirazione per la regina' - infoitcultura : Meghan e Harry, Oprah Winfrey: «I timori sul colore della pelle di Archie non sono della Regina Elisabetta» - domecaruso71 : La piccola Wallis Simpson accusa di razzismo la regina Elisabetta. Pretendo l'inchino dell'ex moglie di Arcuri e de… - MassimoSilla_ : @AlbertHofman72 Quel pizzaiolo potrei conoscerlo. Potrebbe essere quello che anno fa mi parlava di scie chimiche, r… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Johnson su Megxit: 'Ho sempre avuto la più alta ammirazione per la regina' -