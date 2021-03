Raised by Wolves intervista ai protagonisti, Madre: “Presto farò urlare Padre!” (Di martedì 9 marzo 2021) La video intervista ad Amanda Collins e Abubakar Salim, protagonisti di Raised by Wolves, la serie creata da Ridley Scott in cui sono Madre e Padre: li abbiamo incontrati mentre sono sul set della seconda stagione. La prima stagione di Raised by Wolves, serie ambientata in un futuro molto poco rassicurante creata da Aaron Guzikowski e prodotta da Ridely Scott (che ha diretto anche i primi due episodi), si è appena conclusa su Sky Atlantic, ma i suoi protagonisti, Amanda Collins e Abubakar Salim sono già sul set della seconda. Gli attori hanno i ruoli di Madre e Padre, due androidi che scappano dal pianeta Terra per raggiungere Kepler-22 b. Insieme provano a dare una nuova speranza agli esseri umani, generando dei figli da crescere senza ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) La videoad Amanda Collins e Abubakar Salim,diby, la serie creata da Ridley Scott in cui sonoe Padre: li abbiamo incontrati mentre sono sul set della seconda stagione. La prima stagione diby, serie ambientata in un futuro molto poco rassicurante creata da Aaron Guzikowski e prodotta da Ridely Scott (che ha diretto anche i primi due episodi), si è appena conclusa su Sky Atlantic, ma i suoi, Amanda Collins e Abubakar Salim sono già sul set della seconda. Gli attori hanno i ruoli die Padre, due androidi che scappano dal pianeta Terra per raggiungere Kepler-22 b. Insieme provano a dare una nuova speranza agli esseri umani, generando dei figli da crescere senza ...

