Produzione di pannelli LCD sotto stress per tutto il 2021, la conferma di TCL e Innolux (Di martedì 9 marzo 2021) La grande domanda per i componenti elettronici investe anche il settore TV: i maggiori produttori mondiali di pannelli LCD avvisano che la domanda sarà superiore alla capacità delle fabbriche per buona parte del 2021.... Leggi su dday (Di martedì 9 marzo 2021) La grande domanda per i componenti elettronici investe anche il settore TV: i maggiori produttori mondiali diLCD avvisano che la domanda sarà superiore alla capacità delle fabbriche per buona parte del....

Advertising

Digital_Day : Non solo processori e schede video. Anche i produttori di pannelli LCD per i televisori sono in difficoltà a soddis… - alex63roy : @michele_geraci La @regionesicilia potrebbe installare pannelli solari e pale eoliche in zone, in zone dove c'è poc… - fabriziobizzar2 : @VanniaGava Buongiorno Perché non togliete il tetto massimo dei 6 kW per la produzione di energia con pannelli so… - kalabroleso : Ecco la svolta #green che la #Calabria aspetta da sempre. Il #Fotovoltaico che, con aggiunta di #peperoncino, ampli… -