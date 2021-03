No lockdown nazionale, sì weekend rossi. Draghi verso il sì al Cts (Di martedì 9 marzo 2021) No a un lockdown generalizzato, sì a un rafforzamento della zona gialla e ai fine settimana in zona rossa. Il governo è orientato a recepire il parere del Comitato tecnico scientifico, riunitosi questa mattina su espressa richiesta dell’esecutivo per fare il punto sull’efficacia delle misure attualmente in vigore. In arrivo una stretta, perché i numeri dei contagi e l’occupazione di posti letto e terapie intensive fanno registrare giorno dopo giorno numeri sempre più preoccupanti. Le decisioni forse già a partire dal weekend, con la cabina di regia politica che potrebbe tornare a riunirsi tra domani e dopodomani. Dopo il parere dei tecnici, sembra archiviata l’idea di una serrata a livello nazionale, come confermano indirettamente anche fonti del ministero della Salute: “Le indicazioni del Cts sono chiare, da quelle partiremo”. Una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) No a ungeneralizzato, sì a un rafforzamento della zona gialla e ai fine settimana in zona rossa. Il governo è orientato a recepire il parere del Comitato tecnico scientifico, riunitosi questa mattina su espressa richiesta dell’esecutivo per fare il punto sull’efficacia delle misure attualmente in vigore. In arrivo una stretta, perché i numeri dei contagi e l’occupazione di posti letto e terapie intensive fanno registrare giorno dopo giorno numeri sempre più preoccupanti. Le decisioni forse già a partire dal, con la cabina di regia politica che potrebbe tornare a riunirsi tra domani e dopodomani. Dopo il parere dei tecnici, sembra archiviata l’idea di una serrata a livello, come confermano indirettamente anche fonti del ministero della Salute: “Le indicazioni del Cts sono chiare, da quelle partiremo”. Una ...

