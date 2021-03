Naufragio al largo delle coste tunisine: 14 migranti morti tra cui quattro bambini. 139 le persone tratte in salvo (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 14 le vittime del Naufragio al largo delle coste di Sfax, nell’est della Tunisia. Altri 139 sono invece i migranti tratti in salvo. Il gruppo era salpato su due navi di fortuna. Secondo quanto riportato dalla guardia nazionale tunisina tra le vittime ci sarebbero nove donne e quattro bambini. I migranti provenivano per la maggior parte dall’Africa subsahariana per tentare di raggiungere l’Europa, ha precisato il portavoce Houcem Eddine Jebabli. Continuano in queste ore le operazioni di ricerca di altri eventuali superstiti. Nel 2021 sono già più di 200 i morti accertati nel Mediterraneo. Sono invece almeno 16 le vittime della rotta atlantica che collega l’Africa alle Canarie. Le ultime accertate sono cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 14 le vittime delaldi Sfax, nell’est della Tunisia. Altri 139 sono invece itratti in. Il gruppo era salpato su due navi di fortuna. Secondo quanto riportato dalla guardia nazionale tunisina tra le vittime ci sarebbero nove donne e. Iprovenivano per la maggior parte dall’Africa subsahariana per tentare di raggiungere l’Europa, ha precisato il portavoce Houcem Eddine Jebabli. Continuano in queste ore le operazioni di ricerca di altri eventuali superstiti. Nel 2021 sono già più di 200 iaccertati nel Mediterraneo. Sono invece almeno 16 le vittime della rotta atlantica che collega l’Africa alle Canarie. Le ultime accertate sono cinque ...

Agenzia_Ansa : Quattordici migranti, tra cui quattro bambini sono morti in un naufragio al largo di Sfax, nell'est della Tunisia,… - RaiNews : Provenivano per la maggior parte dall'Africa subsahariana per tentare di raggiungere l'Europa #Tunisia #Sfax… - rk70534 : RT @ChiranAngelgela: Ancora un tragico naufragio al largo delle coste tunisine. Bisognerebbe mostrare i corpi dei bambini morti, per provar… - rk70534 : RT @AngiKappa: #migranti Almeno 4 bambini tra i 14 corpi recuperati dopo il #naufragio al largo di #Sfax #Tunisia come comunicato dalla Gu… - PaoloPignocchi : Naufragio al largo delle coste della Tunisia: recuperati i corpi di 4 bambini e 9 donne -