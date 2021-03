Mondo di mezzo | l’ex Nar Carminati condannato a 10 anni di reclusione Buzzi a 12 anni e 10 mesi

(Di martedì 9 marzo 2021) Diecidipermilitante dei Nar, Massimoe 12e 10alras delle cooperative romane, Salvatore. È l’esito del processo d’appello bis aldi, disposto dalla Cassazione a ottobre 2019 (leggi l’articolo) solo per la rideterminazione delle pene per i venti imputati nel processo, in cui, tra l’altro, cadde definitivamente il reato di mafia. Altri tredici imputati hanno ottenuto di concordare la pena. Tra loro ancheconsigliere regionale, Luca Gramazio per una pena definitiva a 5e 6, per Franco Panzironi 3e 6 ...

Fedez : Un anno fa in pieno lockdown nasceva la raccolta fondi che ha permesso di costruire un intero reparto di terapia in… - virginiaraggi : Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie d… - fattoquotidiano : Financial Times: Emirati Arabi e la diplomazia del vaccino. Dubai e Abu Dhabi offrono dosi Pfizer a ricchi e potent… - TroianoMassimo1 : RT @virginiaraggi: Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie di Maf… - GiusMAZZINI : RT @virginiaraggi: Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie di Maf… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo mezzo

L'ex Nar, secondo il suo legale, potrebbe non tornare in carcere ma scontare una pena alternativa. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati. Assolti Scozzafava, Gaglianone, ...Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. E' la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d'Appello nel processo d'Appello bis sull'inchiesta 'di' dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. Il nuovo processo si è celebrato per rideterminare le ...Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Mafia Capitale e’ stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra capitale: sono stati calpestati i diritti dei cittadini ...Dieci anni di reclusione per l’ex militante dei Nar, Massimo Carminati e 12 anni e 10 mesi all’ex ras delle cooperative romane, Salvatore Buzzi. È l’esito del processo d’appello bis al Mondo di Mezzo, ...