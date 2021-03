Maria Antonietta Avanzo | la più grande pilota italiana di tutti i tempi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 marzo 2021) La rubrica di W-on Track prosegue con un’altrafigura del mondo dei motori,. La donnapiù famosa di inizio ’900, la prima a correre la Mille Miglia, la Targa Florio e la 500 miglia di Indianapolis, ma anche aviatrice, giornalista e scrittrice. Nel 1928 scrive la sua autobiografia “La mia vita a 100 km l’ora”. La donna che tra gli anni Venti e Trenta riscrisse al femminile la storia dell’automobilismo in Italia. La figura di, cognome da nubile Bellan, nacque a Contarina, oggi Porto Viro, in provincia di Rovigo il 5 febbraio 1889, sin da piccola si vedeva la sua dedizione per il mondo dei motori. Imparò a guidare ...