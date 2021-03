Kate Middleton, il primo impegno pubblico dopo l’intervista di Meghan Markle: la risposta in un dettaglio (Di martedì 9 marzo 2021) l’intervista che il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato ad Oprah Winfrey si è scagliata come uno tsunami sulla Famiglia Reale. Per quanto i Royal fossero pronti a dichiarazioni scomode, nessuno si aspettava tutte le confessioni inedite fatte dalla coppia. Mentre si prevede una risposta formale da parte di Buckingham Palace e della regina Elisabetta, gli altri membri della Royal Family reagiscono in vario modo. Kate Middleton, in modo particolare, sembra aver risposto alla provocazione con un accessorio che pare dire molto: ecco di cosa si tratta. Kate Middleton risponde alle parole dell’intervista con un accessorio particolare Il mattino successivo alla pubblicazione dell’intervista bomba di Harry e ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021)che il principe Harry ehanno rilasciato ad Oprah Winfrey si è scagliata come uno tsunami sulla Famiglia Reale. Per quanto i Royal fossero pronti a dichiarazioni scomode, nessuno si aspettava tutte le confessioni inedite fatte dalla coppia. Mentre si prevede unaformale da parte di Buckingham Palace e della regina Elisabetta, gli altri membri della Royal Family reagiscono in vario modo., in modo particolare, sembra aver risposto alla provocazione con un accessorio che pare dire molto: ecco di cosa si tratta.risponde alle parole delcon un accessorio particolare Il mattino successivo alla pubblicazione delbomba di Harry e ...

