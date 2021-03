Joia – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 marzo 2021)Via Panfilo Castaldi, 18 – 20124Tel. 02/29522124 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 29/30€, primi 30/35€, secondi 38/40€, dolci 18/20€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTAConferma di voto per il ristorante di Pietro Leemann, il primo (e unico) stellato vegetariano in Italia. Anche gli onnivori saranno appagati e non sentiranno la mancanza di proteine animali, visto che i suoi piatti sono la sublimazione del vegetale in tutte le sue forme e potenzialità. Il menù contempla diverse proposte disponibili sia a pranzo che a cena, con formule più convenienti a mezzodì rispetto alla sera; sempre presente il piatto quadro al prezzo di 20€ con 4 assaggi e di 25€ con 5, acqua e caffè inclusi. La sera la carta diventa più articolata con la scelta delle singole pietanze affiancate da 2 ...