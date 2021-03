Isola dei Famosi, Codacons contro Daniela Martani no-vax: “Deprecabile” (Di martedì 9 marzo 2021) L'associazione dei consumatori attacca la no-vax concorrente del reality di Ilary Blasi e Paul Gascoigne naufrago L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 marzo 2021) L'associazione dei consumatori attacca la no-vax concorrente del reality di Ilary Blasi e Paul Gascoigne naufrago L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

ComuneMI : Verrà istituita, a partire dal prossimo anno, una nuova Zona a Traffico Limitato nel quartiere #isola attiva dalle… - tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - RaiSantacroce : RT @iamexemi: Daniela Martani #novax e negazionista del #covid deve essere cacciata dall’Isola dei famosi. - MisssFreedom : RT @parentetweet: Con Daniela Martani abbiamo scoperto che per far vaccinare un no-vax basta mandarlo all’Isola dei famosi. -