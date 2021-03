Insulti a Meloni | Gozzini davanti al Collegio di disciplina | “Chiedo scusa”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Ho sbagliato eper il danno arrecato all’immagine della mia Università eancheper il dolore provocato ai miei colleghi. Tutto ciò non era nella mia volontà”. Così si è espresso, secondo quanto risulta all’Adnkronos, il professore Giovanni, ordinario di storia contemporanea, che oggi è stato ascoltato daldidell’Università di Siena. Il docente è già sospeso in via cautelativa dall’Ateneo dopo che dai microfoni dell’emittente fiorentina Controradio, a metà febbraio, aveva lanciatosessisti e offese contro la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. Le scuse diIldiha ascoltato per primo il ...

Apprendo dai giornali di nuovialla Segre come se quello di rivolgere improperi ad una ... 'Ma se non posso dare della troia e della puttana alla, posso almeno darle una piccozzata sulla ...... si crea quel distacco che conferisce l'anonimato, quindi spesso si scade anche in, minacce,...ultimi casi che ha fatto scandalo in questi giorni è quello delle offese via radio a GiorgiaOggi il collegio di disciplina dell’Università, la sezione dedicata ai professori ordinari e presieduta da Gabriella Piccinni, con Angelo Barba ed Elena Bindi altri membri, ascolterà prima il rettore ...Le attiviste del movimento Non una di meno hanno manifestato ieri a piazza Sempione, Roma, portando in processione una madonna a forma di vagina ...