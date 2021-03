Il signore degli anelli: Andy Serkis camminava per ore a quattro zampe sul set per "capire" Gollum (Di martedì 9 marzo 2021) Andy Serkis passava ore sul set de Il signore degli anelli camminando a quattro zampe per prepararsi al ruolo di Gollum secondo le regole del metodo. Andy Serkis, attore di metodo, ha rivelato di aver trascorso ore ed ore sul set de Il signore degli anelli camminando a quattro zampe per entrare nei panni del suo personaggio, Gollum. Nel corso di un'intervista al Guardian, Andy Serkis è tornato a parlare dell'esperienza sul set della trilogia di Peter Jackson ricordando le ore trascorse a carponi su e giù per il set per entrare nel suo personaggio: "Ero solito camminare a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021)passava ore sul set de Ilcamminando aper prepararsi al ruolo disecondo le regole del metodo., attore di metodo, ha rivelato di aver trascorso ore ed ore sul set de Ilcamminando aper entrare nei panni del suo personaggio,. Nel corso di un'intervista al Guardian,è tornato a parlare dell'esperienza sul set della trilogia di Peter Jackson ricordando le ore trascorse a carponi su e giù per il set per entrare nel suo personaggio: "Ero solito camminare a ...

