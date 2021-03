“Ho il covid”, donna attacca autista e rifiuta di indossare la mascherina (Di martedì 9 marzo 2021) “Fan***o la mascherina, ho il coronavirus”: così dice la donna prima di attaccare l’autista e strappargli la mascherina dal volto. A chi non è capitato, in questo periodo, di sentire due persone litigare in pubblico perchè in disaccordo sull’uso della mascherina? Sull’autobus, al bar, per strada: la tensione ultimamente ha portato molte persone a scatti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) “Fan***o la, ho il coronavirus”: così dice laprima dire l’e strappargli ladal volto. A chi non è capitato, in questo periodo, di sentire due persone litigare in pubblico perchè in disaccordo sull’uso della? Sull’autobus, al bar, per strada: la tensione ultimamente ha portato molte persone a scatti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

