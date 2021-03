Harry e Meghan sembrano aver imparato molto dalla principessa Diana (Di martedì 9 marzo 2021) Ripercorrere la linea narrativa dell'incontro di Harry e Meghan con Ophra il giorno dopo lascia spazio ad alcune riflessioni. Partiamo da un momento preciso… Trascorsa più di un'ora dell'intervista blockbuster di Meghan Markle con Oprah - e passati venti minuti da che suo marito, il principe Harry, si è unito a loro -, la Winfrey chiede se la coppia abbia mai visto The Crown, la serie tv Netflix di Peter Morgan che racconta la famiglia reale britannica. «Sì, qualcosa l'abbiamo visto», dicono entrambi, sorridendo pudicamente. E sembra usino un eufemismo. «Mia nonna è stata fantastica e allo stesso modo sono stati mio padre, mio ??fratello e tutto il resto della famiglia», spiega il principe Harry, parlando del primo incontro tra i suoi e Meghan. «Sono stati davvero accoglienti. Ma è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ripercorrere la linea narrativa dell'incontro dicon Ophra il giorno dopo lascia spazio ad alcune riflessioni. Partiamo da un momento preciso… Trascorsa più di un'ora dell'intervista blockbuster diMarkle con Oprah - e passati venti minuti da che suo marito, il principe, si è unito a loro -, la Winfrey chiede se la coppia abbia mai visto The Crown, la serie tv Netflix di Peter Morgan che racconta la famiglia reale britannica. «Sì, qualcosa l'abbiamo visto», dicono entrambi, sorridendo pudicamente. E sembra usino un eufemismo. «Mia nonna è stata fantastica e allo stesso modo sono stati mio padre, mio ??fratello e tutto il resto della famiglia», spiega il principe, parlando del primo incontro tra i suoi e. «Sono stati davvero accoglienti. Ma è ...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - CNNEE : Serena Williams dedica una carta a Meghan tras entrevista con Oprah - Corriere : Harry e Meghan e il «razzismo» dei reali. Londra sotto choc, Elisabetta per ora tace - Methamorphose30 : RT @INYOUREYESZ4YN: Thread riguardo i miei grandi dubbi sulla veridicità dell’intervista di #Harry & #Meghan. La premessa è che non è perch… - isyourlovenouf : RT @lmitaupdates: Al TG1 hanno mostrato l'ultimo post Instagram di Leigh-Anne durante un servizio su Meghan e Harry ???????? -