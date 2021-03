Fiorentina, terapie per Amrabat ma con il Benevento ci sarà (Di martedì 9 marzo 2021) Sofyan Amrabat dovrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio contro il Benevento. Gli ultimi aggiornamenti Sofyan Amrabat dovrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio contro il Benevento nonostante il problema alla schiena che lo ha costretto al cambio domenica contro il Parma. Secondo Corriere dello Sport, il centrocampista sta seguendo una terapia mirata e non dovrebbero esserci problemi sulla sua presenza al Vigorito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Sofyandovrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio contro il. Gli ultimi aggiornamenti Sofyandovrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio contro ilnonostante il problema alla schiena che lo ha costretto al cambio domenica contro il Parma. Secondo Corriere dello Sport, il centrocampista sta seguendo una terapia mirata e non dovrebbero esserci problemi sulla sua presenza al Vigorito. Leggi su Calcionews24.com

