Fino All’Ultimo Indizio, un thriller di routine che pare sbucato fuori dagli anni Novanta (Di martedì 9 marzo 2021) C’è aria di déjà-vu in Fino All’Ultimo Indizio (The Little Things, 2021), sin dal prologo, una scena vista tante volte da Il Silenzio Degli Innocenti in poi. Una ragazza canta allegramente alla guida della sua auto su una strada notturna e solitaria, ma quando viene avvicinata da un altro automezzo la sua trasferta si trasforma in un incubo, alla mercé di un maniaco senza volto. È solo la prima delle tante situazioni tipiche dei film sui serial killer, un sottogenere all’interno del grande alveo del thriller, che il regista John Lee Hancock, (suoi The Blind Side, Saving Mr. Banks, il solido The Founder), reinterpreta a partire da una sua sceneggiatura risalente ai primi anni Novanta. Questo spiegherebbe il perché di una vicenda retrodatata a quel decennio, e anche la sensazione di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) C’è aria di déjà-vu in(The Little Things, 2021), sin dal prologo, una scena vista tante volte da Il Silenzio Degli Innocenti in poi. Una ragazza canta allegramente alla guida della sua auto su una strada notturna e solitaria, ma quando viene avvicinata da un altro automezzo la sua trasferta si trasforma in un incubo, alla mercé di un maniaco senza volto. È solo la prima delle tante situazioni tipiche dei film sui serial killer, un sottogenere all’interno del grande alveo del, che il regista John Lee Hancock, (suoi The Blind Side, Saving Mr. Banks, il solido The Founder), reinterpreta a partire da una sua sceneggiatura risalente ai primi. Questo spiegherebbe il perché di una vicenda retrodatata a quel decennio, e anche la sensazione di ...

