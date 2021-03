Fara, il Tar: «Ricorso inammissibile» Si va avanti con la gara per il parking (Di martedì 9 marzo 2021) Per il Tribunale amministrativo di Brescia non ci sono i presupposti per l’azione dell’impresa Rota Nodari, che si era vista revocare i lavori. Il Comune: «Un ostacolo in meno». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 marzo 2021) Per il Tribunale amministrativo di Brescia non ci sono i presupposti per l’azione dell’impresa Rota Nodari, che si era vista revocare i lavori. Il Comune: «Un ostacolo in meno».

Advertising

cesarebrogi1 : RT @BeataVergineMa5: Anche dopo che la sentenza del TAR ne aveva sospeso i lavori. Eduardo Eurnekian ha finanziato la Fondazione Open di r… - marzialex75 : RT @BeataVergineMa5: Anche dopo che la sentenza del TAR ne aveva sospeso i lavori. Eduardo Eurnekian ha finanziato la Fondazione Open di r… - lorenzoteodonio : @lepasquen No, no...Il toro vince il ricorso al tar e la partita poi si farà. Per fortuna, chiaro! Il furbetto Lotirchio non può tutto - e238d51f283447c : @Gio16697 @sportface2016 @dragonerossoen1 Perché devono seguire il protocollo il Torino poi farà ricorso ad organi… -