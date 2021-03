Deathloop per PS5 sulla copertina del prossimo numero di Game Informer (Di martedì 9 marzo 2021) Il titolo esclusivo per PS5 Deathloop è la nuova cover story di Game Informer. Questo significa che i fan del titolo di Arkane possono aspettarsi nuove rivelazioni e dettagli sul Gameplay per tutto il mese. Più in basso potete vedere la copertina dell'ultimo numero e anche il trailer con i contenuti esclusivi che fornirà Game Informer. Possiamo aspettarci dettagli sulla creazione del gioco e anche un Gameplay mai visto prima. Saranno evidenziati i poteri di Colt, insieme ad alcuni dei diversi approcci che potrete adottare in combattimento. Il numero è disponibile in digitale da oggi, 9 marzo, mentre la versione cartacea arriverà nei prossimi giorni e settimane. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Il titolo esclusivo per PS5è la nuova cover story di. Questo significa che i fan del titolo di Arkane possono aspettarsi nuove rivelazioni e dettagli sulplay per tutto il mese. Più in basso potete vedere ladell'ultimoe anche il trailer con i contenuti esclusivi che fornirà. Possiamo aspettarci dettaglicreazione del gioco e anche unplay mai visto prima. Saranno evidenziati i poteri di Colt, insieme ad alcuni dei diversi approcci che potrete adottare in combattimento. Ilè disponibile in digitale da oggi, 9 marzo, mentre la versione cartacea arriverà nei prossimi giorni e settimane. Leggi altro...

