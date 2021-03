Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 10 marzo 2021: c'è ancora una possibilità per Can e Sanem? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 10 marzo 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e le anticipazioni lasciano intendere che non tutto è perduto per Can. Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 10 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni lasciano intravedere per Can una possibilità per Can di riconquistare il cuore di Sanem. La Aydin è esterrefatta per la proposta di Yigit ma anche arrabbiata con Can: davvero avrebbe lasciato a Yigit la possibilità di proporsi senza intervenire? Sanem sembra ormai convinta che lui non provi più nulla. Non risponde però alla proposta di matrimonio, e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021)- Le ali deltorna mercoledì 10con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e lelasciano intendere che non tutto è perduto per Can.- Le ali deltorna mercoledì 10su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Lelasciano intravedere per Can unaper Can di riconquistare il cuore di. La Aydin è esterrefatta per la proposta di Yigit ma anche arrabbiata con Can: davvero avrebbe lasciato a Yigit ladi proporsi senza intervenire?sembra ormai convinta che lui non provi più nulla. Non risponde però alla proposta di matrimonio, e ...

