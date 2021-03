Covid Usa, per la prima volta da novembre meno di mille morti in un giorno (Di martedì 9 marzo 2021) Per la prima volta da fine novembre negli Stati Uniti sono stati registrati meno di mille morti a causa del Covid in 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus, una cifra lontanissima dal picco di 4.473 morti registrati il 12 gennaio scorso. L'ultima volta che si erano contati meno di mille morti - 822 - era stato il 29 novembre scorso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Per lada finenegli Stati Uniti sono stati registratidia causa delin 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus, una cifra lontanissima dal picco di 4.473registrati il 12 gennaio scorso. L'ultimache si erano contatidi- 822 - era stato il 29scorso.

