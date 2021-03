Covid, record per Cuba: quattro vaccini sviluppati e due sono già alla fase 3. Un ricercatore: “Già in contatto con altri paesi” (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo un anno di pandemia l’Italia, prima in Europa e terza nel mondo per produzione di farmaci, è allo sviluppo di due vaccini contro il Covid, quello dell’azienda Reithera che viaggia verso la fase 2 di sperimentazione, e quello di Takis, di cui è appena partita la fase 1. Cuba invece può sfoderare un poker di ben quattro vaccini in sviluppo, di cui due stanno iniziando la fase 3 di sperimentazione, quella finale. L’obiettivo è produrre 100 milioni di dosi in modo da poter vaccinare i suoi abitanti entro la fine dell’anno, garantendo un accesso equo a tutti, ed esportare il resto. Non solo. Finora i casi di Covid registrati nell’isola sono stati 53308 e 336 i morti (dati del 4 marzo). Non male per un’isola di 11,2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo un anno di pandemia l’Italia, prima in Europa e terza nel mondo per produzione di farmaci, è allo sviluppo di duecontro il, quello dell’azienda Reithera che viaggia verso la2 di sperimentazione, e quello di Takis, di cui è appena partita la1.invece può sfoderare un poker di benin sviluppo, di cui due stanno iniziando la3 di sperimentazione, quella finale. L’obiettivo è produrre 100 milioni di dosi in modo da poter vaccinare i suoi abitanti entro la fine dell’anno, garantendo un accesso equo a tutti, ed esportare il resto. Non solo. Finora i casi diregistrati nell’isolastati 53308 e 336 i morti (dati del 4 marzo). Non male per un’isola di 11,2 ...

