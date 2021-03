Covid, in discoteca senza mascherine e distanza: l’esperimento su 1.300 invitati (Di martedì 9 marzo 2021) Alessandro Nunziati Sensori di movimento e cocktail fluorescenti per evidenziare le goccioline emesse dalla bocca mentre si canta e si balla in una discoteca affollata. È l’esperimento andato in scena ad Amsterdam su 1.300 invitati in uno dei locali più grandi d’Europa, lo Ziggo Dome di Amsterdam. Come riporta Repubblica, il test ideato dal gruppo di ricerca Fieldlab, incaricato dal governo olandese, servirà a registrare i gesti e i movimenti che favoriscono la diffusione dei contagi da Covid-19 in circostanze di assembramento, proprio per individuare i presupposti per una possibile riapertura delle discoteche o in generale ambienti con alta presenza di pubblico. I volontari sono stati sottoposti a tampone all’ingresso del locale e saranno nuovamente testati a cinque giorni di ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 marzo 2021) Alessandro Nunziati Sensori di movimento e cocktail fluorescenti per evidenziare le goccioline emesse dalla bocca mentre si canta e si balla in unaaffollata. Èandato in scena ad Amsterdam su 1.300in uno dei locali più grandi d’Europa, lo Ziggo Dome di Amsterdam. Come riporta Repubblica, il test ideato dal gruppo di ricerca Fieldlab, incaricato dal governo olandese, servirà a registrare i gesti e i movimenti che favoriscono la diffusione dei contagi da-19 in circostanze di assembramento, proprio per individuare i presupposti per una possibile riapertura delle discoteche o in generale ambienti con alta predi pubblico. I volontari sono stati sottoposti a tampone all’ingresso del locale e saranno nuovamente testati a cinque giorni di ...

