Chi è Gilles Rocca | Biografia | Età | Fidanzata Miriam e Instagram

Gilles Rocca è un regista e attore di 38 anni originario di Roma, divenuto famoso grazie alla comparsa sul palco di Sanremo durante la litigata tra Bugo e Morgan. E' stato concorrente e vincitore di Ballando con le stelle 2020 in coppia con Lucrezia Lando ed è fidanzato con l'attrice Miriam Galanti. Chi è Gilles Rocca? Nome: Gilles Rocca Data di nascita:12 gennaio 1983 Età: 38 Anni Segno zodiacale: Capricorno Professione: Attore e regista Luogo di nascita: Roma Altezza: 180 cm Peso: Non disponibile Tatuaggi: L'attore sul proprio corpo ha alcuni tatuaggi visibili , sulla spalla destra ha tatuato alcuni ideogrammi il cui significato non è stato reso noto, anche al polso destro ha tatuato una iniziale, anche sull'avambraccio sinistro è visibile una scritta ...

