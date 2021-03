Basket: Nba, Blake Griffin firma con i Brooklyn Nets (Di martedì 9 marzo 2021) New York, 9 mar. - (Adnkronos) - Blake Griffin ha firmato con i Brooklyn Nets. Il 32enne dell'Oklahoma che si era liberato dal contratto con i Detroit Pistons nei giorni scorsi ha scelto la franchigia della 'Big Apple' per provare a vincere il titolo Nba che manca al suo palmares. Ai Nets ritrova in spogliatoio e sotto canestro DeAndre Jordan, suo compagno ai Los Angeles Clippers, e un quintetto di stelle che gli metterà attorno anche James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Una squadra di All-Star inarrestabile sulla carta, al netto di problemi fisici che potrebbero limitarne l'impatto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) New York, 9 mar. - (Adnkronos) -hato con i. Il 32enne dell'Oklahoma che si era liberato dal contratto con i Detroit Pistons nei giorni scorsi ha scelto la franchigia della 'Big Apple' per provare a vincere il titolo Nba che manca al suo palmares. Airitrova in spogliatoio e sotto canestro DeAndre Jordan, suo compagno ai Los Angeles Clippers, e un quintetto di stelle che gli metterà attorno anche James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Una squadra di All-Star inarrestabile sulla carta, al netto di problemi fisici che potrebbero limitarne l'impatto.

