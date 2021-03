Barcellona | Koeman “promuove” Laporta | “Dà molta fiducia agli allenatori”

(Di martedì 9 marzo 2021) Joanè il nuovo presidente del. Il club catalano ha scelto il successore del discusso e contestato numero uno Josep Maria Bartomeu. Dunque per i blaugrana si apre un'era cruciale per il futuro della squadra allenata da Ronald. Sono tanti i dubbi sulla squadra spagnola: sarà ancora in grado di dominare in Europa e in Spagna come avvenuto proprio sotto la vecchia gestione didal 2003 al 2010?caption id="attachment 1104789" align="alignnone" width="4500"(getty images)/captionFAVOREVOLEIn conferenza stampa, lo stessoha espresso il suo punto di vista su questa elezione: "Per la società è molto bello avere un presidente come lui e poter lavorare per migliorare le cose. Conosco, ci siamo ...

Commenta per primo Ronald, allenatore del, parla di Joan Laporta , nuovo presidente dei catalani che oggi ha fatto visita alla squadra: 'Per la società è molto bello avere un presidente come lui e poter ...ha poi parlato del futuro di Messi e della possibilità che l'argentino possa restare adopo il cambio di presidenza. "Non so se ci sono più possibilità per Messi di continuare. È ..."Anche il modo in cui entreremo in partita sarà cruciale, ma questo vale per entrambe le squadre. Dobbiamo restare concentrati per 90 minuti, vogliamo vincere". (ANSA) ...Commenta per primo Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parla di Joan Laporta, nuovo presidente dei catalani che oggi ha fatto visita alla squadra: “Per la società è molto bello avere un presiden ...